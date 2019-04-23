تعرّف على المدربين المرشحين لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية أن 4 مدربين مدرجين في ملف الانتظار؛ لبدء التفاوض معهم خلال الفترة المقبلة لتولي مهمة تدريب المنتخب السعودي.

ونشرت وكالة الأنباء الألمانية تقريرًا قالت فيه إن الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا على رأس المرشحين، بالإضافة إلى البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى تدريب منتخب إيران منذ عام 2011 وحتى نهاية بطولة كأس آسيا 2019.

كما يحمل الملف اسم الألماني يورغن كلينسمان المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ، وكذلك مدرب منتخب تركيا السابق الروماني ميرتشا لوتشيسكو.

وكان رئيس الاتحاد السعودي قد ذكر في مقابلة تلفزيونية أن عدم إعلان اسم مدرب المنتخب الأول، الذي سيخلف خوان بيتزي، يأتي في ظل انتظار نتائج الانتخابات التي ستحدد رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الكرة، والمقرر إقامتها خلال الشهرين المقبلين.

كما أوضح أن الأسلوب التكتيكي الذي انتهجه بيتزي كان يرتكز على الاستحواذ المستمر على الكرة، لكن المشكلة كانت في افتقاد اللمسة التهديفية، وهو ما يعني أن المدرب القادم عليه أن يطبق نفس الأسلوب لكن بقدرة تهديفية أفضل.