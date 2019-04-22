نادي القادسية السعودي يعلن رسميًا إقالة بندر باصريح وتعيين التونسي ناصيف البياوي

أعلن نادي القادسية السعودي، رسميًا إقالة مدربه بندر باصريح، وتعيين التونسي ناصيف البياوي خلفًا له، ليقود الفريق لنهاية الموسم الجاري.

ويحتل القادسية، المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 27 نقطة، وأصبح أحد الفرق التي يحوم حولها شبح الهبوط.

وكان نادي القادسية قد تعاقد في شهر مارس/آذار الماضي، مع بندر باصريح، خلفًا لبيتفا الذي أقيل آنذاك.

ادارة النادي تنهي عقد الكابتن بندر باصريح بالتراضي . pic.twitter.com/9S9Q2ggEs3 — نادي القادسية السعودي (@qadisiyah1967) April 22, 2019

وسيكون ناصيف البياوي، خامس مدرب يتولى تدريب القادسية هذا الموسم، بعد الصربي ستانوجيفيتش، ثم عبد العزيز البيشي الذي تولى المهمة بصفة مؤقتة، ثم بيتفيا وبعده بندر باصريح، وأخيرًا البياوي.

ويمتلك ناصيف البياوي، سيرة ذاتية عريضة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق له تدريب هجر والرائد والقادسية، وكان آخرها في موسم 2017.