هل قرر الاتحاد السعودي إقامة مباراة الهلال والتعاون المقبلة في الدوري بدلًا من كأس خادم الحرمين الشريفين؟ 

نفى مصدر قريب الصلة بالاتحاد السعودي لكرة القدم حقيقة الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية بشأن اعتزام الاتحاد إقامة مباراة الهلال والتعاون القادمة في الدوري بدلًا من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال مع التعاون في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة المقبل، علما بأن التعاون لم يخسر في آخر 11 مباراة لعبها حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في واحدة.

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي قد أجلت مباراة الهلال والتعاون ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى أواخر شهر أبريل، بينما حددت مواعيد مباريات نصف نهائي كأس الملك في تاريخ مقارب.

وأشار اتحاد القدم إلى أن الهلال سيلاقي التعاون في كأس الملك في الـ26 من أبريل على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، فيما ستقام مباراة الاتحاد والنصر في الـ27 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لتحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

يذكر أن الهلال كان قد تأهل على حساب الاتفاق، بالتغلب عليه بنتيجة 3-2، بينما صعد منافسه على حساب الوحدة بالفوز 3-0.

أما النصر فأقصى الجيل بهزيمته 4-0، فيما تأهل الاتحاد بالفوز أمام الباطن 4-3.

وكان رئيس نادي التعاون، محمد القاسم، قد وعد اللاعبين بمكافآت مالية ضخمة حال تخطي الهلال في مباراتي الدوري والكأس، حيث يرغب الفريق في احتلال المركز الثالث أو ضمان المركز الرابع من أجل المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل.

من جهة أخرى، قالت صحيفة ”الشرق الأوسط“ إن الجهاز الفني لفريق الهلال قرر دخول مباراة التعاون، مساء الجمعة المقبل، في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بالبدلاء، وإراحة أغلب عناصر الفريق الأساسي، في خطوة فنية من أجل التركيز على بطولتي الدوري والآسيوية، في ظل الضغط المتتالي للمباريات التي يخوضها الفريق منذ أكثر من شهر.