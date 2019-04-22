هل ينتقل دغانيني تافاريس مهاجم الأهلي السعودي إلى صفوف نادي النصر في الميركاتو الصيفي؟

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن رغبة مسؤولي ”العالمي“ في ضم مهاجم الأهلي الحالي، دغانيني تافاريس، الذي قد يرحل عن ”الراقي“ بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة.

ونفت المصادر دخول إدارة النصر في أي مفاوضات مع اللاعب، حيث كشفت أن دغانيني وصله عرض قوي من أحد الأندية الإنجليزية وأنه لن يستمر في الملاعب السعودية الموسم المقبل.

وكان وكيل أعمال تافاريس قد هدد بتقديم شكوى رسمية حال لم تلتزم إدارة الأهلي بسداد مستحقات اللاعب، حيث إن له شهرين لم يتسلمهما بعد أن منحها مهلة محددة لتسوية المستحقات المالية الخاصة بموكله.

ولعب دغانيني مع الأهلي السعودي حتى الآن في 19 مباراة واستطاع أن يسجل 16 هدفًا.

يذكر أن عددًا من لاعبي الأهلي أبدوا تذمرهم من تردي أوضاع الفريق وأبدوا رغبتهم في مغادرة الفريق بسبب ما وصفوه بقلة الطموح لدى باقي اللاعبين، ومنها بخلاف دغانيني كل من محمد العويس وعمر السومة.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد تمكنت من حل أزمة دي سوزا في الأيام الماضية، بتدخل من الهيئة العامة للرياضة، وقامت بتسديد دفعة متأخرة من مستحقات اللاعب، من أجل عودته للالتزام بتدريبات الفريق.

ويتواجد دي سوزا في موطنه البرازيل من أجل الانتهاء من برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته، بعد أن أجرى عملية جراحية في عضلات البطن خلال شهر يناير الماضي.