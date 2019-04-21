موجز أخبار أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال السعودية

تعود مباريات دوري أبطال آسيا من جديد بإقامة الجولة الرابعة من دور المجموعات حيث تلعب الأندية السعودية الكبرى مواجهات صعبة.

ويسعى الاتحاد، الذي ضمن البقاء في الدوري المحلي، للحفاظ على صدارته مجموعته عندما يلعب على أرض لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند دون أن يخشى جماهيره الغفيرة.

وقال التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للعميد إن فريقه لا يخشى مواجهة الأندية الجماهيرية على أرضها ويتطلع لمواصلة صدارته مجموعته يوم الاثنين.

ويتصدر الاتحاد المجموعة الثانية بست نقاط من ثلاث مباريات متفوقا بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي بينما يأتي منافسه الأوزبكي في المركز الثالث بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف أيضا عن الريان القطري.

وسيقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر في حال عودته من طشقند بالنقاط الثلاث معتمدا على صحوته المحلية مؤخرا.

وقال المدرب التشيلي في مؤتمر صحفي ”نتطلع لمواصلة صدارة مجموعتنا ولن نلعب غدا سوى للفوز. نملك جماهيرية وشعبية كبيرة في كل مكان. نحن فريق كبير لا يخشى اللعب أمام الأندية الجماهيرية على أرضها. ثقتي كبيرة في جميع عناصر الفريق وقدرتهم على العودة بالنقاط الثلاث“.

ولا زلنا في جدة حيث أنهى الأهلي استعداداه للثأر من بيروزي الإيراني ضمن المجموعة الرابعة مستفيدا من انتصاره الأخير في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين على الوحدة.

وقال مدربه المحلي يوسف عنبر في مؤتمر صحفي ”ندخل المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز على الوحدة. مباراة بيروزي بست نقاط والفوز بها سيدفعنا بقوة لتصدر المجموعة والتأهل لدور الستة عشر“.

وتأتي مباراة بيروزي وسط تقارير تتحدث عن رغبة السوري عمر السومة في الرحيل عن النادي بنهاية الموسم وعدم استكمال تعاقده مع أنباء عن تلقيه عرضا من الدحيل القطري.

وبحسب ما نقلته صحيفة الوطن القطرية، فإنه من المنتظر أن يكون الدحيل هو الوجهة المنتظرة لهداف الدوري السعودي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وخرج الأهلي الموسم الحالي خالي الوفاض وهو ما تسبب برغبة عدد من لاعبيه في الرحيل، منهم دجانيني تفاريس، والحارس محمد العويس.

وفي الوقت ذاته يستعد الهلال لتعويض خسارته الجولة الماضية أمام الاستقلال الإيراني حيث يواصل استعداداه للانتفاض من جديد آسيويا.

وفي المقابل يطمح النصر في تكرار فوزه على الزوراء العراقي عندما يلعب في كربلاء يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى.