تقرير: عمر السومة في طريقه إلى الدحيل‎

كشفت تقارير صحفية عن رغبة اللاعب السوري عمر السومة محترف النادي الأهلي بمغادرة فريقه نهاية الموسم الجاري، وعدم استكمال تعاقده مع الفريق.

وبحسب ما نقلته صحيفة الوطن القطرية، فإنه من المنتظر أن يكون الدحيل القطري هو الوجهة المنتظرة لهداف الدوري السعودي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

وخرج الأهلي الموسم الحالي خالي الوفاض وهو ما تسبب برغبة عدد من لاعبيه في الرحيل، منهم دجانيني تفاريس، والحارس عبدالله العويس.

وبينت مصادر خاصة أن اللاعب دجانيني تفاريس سيكون هدفًا لأحد الأندية الانجليزية، نافيًا استمراره في الملاعب السعودية برفقة أي نادٍ.