تقارير: المواجهات الأخيرة في الدوري السعودي ستقام في توقيت واحد

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ اتحاد الكرة السعودي قرارًا صارمًا بشأن المواجهات المتبقية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتبقى جولتان فقط لكل فريق، عدا الهلال والتعاون ولكل منهما 3 مباريات.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، ويلاحقه الهلال الذي لديه مباراة مؤجلة في المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

وأشارت صحيفة ”الجزيرة“ إلى أن اتحاد الكرة، قرر إقامة جميع مباريات الجولتين الأخيرتين في نفس الموعد؛ خوفًا من التلاعب في النتائج.

وأوضحت أن مباريات الجولتين الأخيرتين ستقام في توقيت مناسب لشهر رمضان المبارك، وذلك عند العاشرة مساء.

وتقام مباريات الجولة الـ 29 والـ 30 أيام 11 و 16 مايو من الشهر المقبل.

ويتنافس 6 أندية في دوري المحترفين فيما بينهم للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وبات نادي أحد أول الأندية التي هبطت لدوري الدرجة الأولى رسميًا، حيث يقبع في مؤخرة الجدول برصيد 15 نقطة.

يذكر أن أصحاب المركزين الـ 15 و الـ 16 يهبطان مباشرة، بينما الـ 13 والـ 14 يلعبان الملحق مع أصحاب المركزين الثالث والرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.