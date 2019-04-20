تركي آل الشيخ قبل مباراة بيراميدز ضد الزمالك: أتوقع خسارتنا.. وأحمد الشناوي سيضيعنا

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، عن عدم تفاؤله بفوز فريقه أمام الزمالك، في المباراة المقبلة التي ستجمع بينهما، يوم الثلاثاء، المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان آل الشيخ قد توقع خسارة بيراميدز من الأهلي في المباراة السابقة، لكن الأول انتصر على الأخير بهدف أحرزه البرازيلي كينو.

وكتب آل الشيخ خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”مباراة الزمالك صعبة.. التعادل حلو.. مع أني أشعر أن بيراميدز سيخسر.. وأحمد الشناوي حيضيعنا!“.

متش الزمالك صعب … التعادل حلو … مع اني حاسس ان بيراميدز حيخسر … والشناوي حيضيعنا ! تم النشر بواسطة ‏تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‏ في السبت، ٢٠ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن الشناوي انضم من الزمالك إلى صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية السابقة.

وكان بيراميدز حقق فوزًا مساء الخميس، على الأهلي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ26 بمسابقة الدوري المصري.

واستطاع بيراميدز أن يفرض نتيجة التعادل على الزمالك في مباراة الدور الأول، حيث انتهى اللقاء بنتيجة (3-3).

يذكر أن بيراميدز والزمالك يتقاسمان صدارة الدوري برصيد 60 نقطة، في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة.