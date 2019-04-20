موجز أخبار الهلال والنصر والشباب والأندية السعودية

اختتمت الجولة 28 للدوري السعودي، بينما يستعد الكبار لجولة جديدة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا خلال اليومين المقبلين.

إذ عزز الشباب موقعه في المركز الثالث بفضل فوزه بهدفين نظيفين على الحزم سجلهما البرازيلي سيبا في الشوط الأول، بينما حسم الفيصلي مباراته أمام الفيحاء بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وهذا الانتصار الخامس عشر للشباب في الدوري السعودي هذا الموسم، ليصل إلى النقطة 53 ويضمن بشكل كبير البقاء في المركز الثالث قبل جولتين على نهاية المسابقة مقابل 30 نقطة للحزم في المركز 12.

وأحرز الفيصلي هدفًا في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، ليهزم غريمه التقليدي الفيحاء 4-3 في قمة سدير على إستاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية.

وشهدت المباراة مواصلة الكولومبي دانيلو أسبريا تسجيل الأهداف ليصل إلى 13 هدفًا مع الفيحاء ويصبح الهداف التاريخي للفريق.

وسجل أسبريا ستة من آخر سبعة أهداف للفيحاء في الدوري، لكن ظل الفريق في منطقة الخطر برصيد 28 نقطة في المركز 13.

لكن أبرز أحداث الجولة 28 كانت بلا شك اعتلاء النصر للصدارة برصيد 64 نقطة من 28 مباراة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال الذي تأجلت مباراته أمام التعاون لانشغاله بنهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، الذي خسره أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين مقابل هدف.

عودة الآسيوية

وبعيدًا عن صراع الدوري استأنف الهلال تدريباته من جديد استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، حيث يسعى الزعيم للثأر من نظيره الإيراني الذي فاز في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يستعد الاتحاد لمباراة لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، بعد فوزه في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين الجولة الماضية.

ويدخل العميد هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ضمان البقاء في الدوري السعودي وتحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا، أبرزها الفوز على النصر وحرمانه من القمة.

أما النصر فسيسعى لمداواة جراحة المحلية وفقدان الصدارة رغم عودته لها مؤقتًا، مؤخرًا، عندما يواجه الزوراء في العراق ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، يوم الثلاثاء المقبل.

وأخيرًا سيحاول الأهلي الابتعاد عن ذيل ترتيب المجموعة الرابعة، عندما يواجه بيروزي الإيراني ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة في محاولة لتعويض خسارته بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.