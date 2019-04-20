موقع عالمي يضع عبدالرزاق حمد الله نجم نادي النصر في قائمة أفضل هدافي العالم (صورة)

وضع موقع ”Football World Ranking“ العالمي، النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر السعودي، ضمن قائمة أفضل 10 هدافين في العالم.

وجاء حمد الله في المركز التاسع، كأفضل هداف في العالم، في السنة الميلادية الماضية ”من أبريل 2018 حتى مارس 2019“.

وانضم حمد الله، البالغ 28 عامًا، إلى نادي النصر، في الصيف الماضي، قادمًا من صفوف الريان القطري، ونجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتفوق حمد الله، على العديد من النجوم العالميين، أبرزهم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهداف الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصل حمد الله، على 2915 نقطة، في قائمة أفضل الهدافين في الفترة من أبريل 2018 إلى مارس 2019، حيث يسبقه من النجوم الكبار، الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، والبولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، والفرنسي كيليان مبابي.

وجاء حمد الله، في صدارة أفضل المهاجمين، من حيث نسبة الأهداف في عدد المباريات التي خاضها، منذ بداية عام 2019.

فحمد الله، يسجل بمعدل 1.6 هدف في المباراة الواحدة، حيث هز شباك خصومه 24 مرة في 15 مباراة، منذ بداية عام 2019، متفوقًا على الثلاثي العالمي، ليونيل ميسي، وكيليان مبابي وسيرجيو أغويرو.

ويتألق عبدالرزاق حمد الله بشكل لافت مع النصر هذا الموسم، حيث يقوده لتحقيق الانتصارات واحدًا تلو الآخر سواء عن طريق تسجيل الأهداف أو صناعتها.

وينفرد المغربي عبدالرزاق حمد الله بصدارة ترتيب هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، وبفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه الهلالي بافيتيمبي غوميز والتعاوني لياندر تاوامبا.