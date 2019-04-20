سييرا يطالب إدارة نادي الاتحاد السعودي بإعادة الكويتي فهد الأنصاري

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي، أن المدير الفني للفريق، التشيلي خوسيه لويس سييرا، طالب إدارة العميد باستعادة المحترف الكويتي السابق فهد الأنصاري.

وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة الاتحاد ستعمل على تلبية مطالب المدرب لضمان بقائه مع الفريق، إضافة إلى أن الأنصاري سينتهي عقده مع الفيصلي بنهاية الموسم الجاري.

وكان فهد الأنصاري، البالغ من العمر 32 عامًا، قد شارك مع الاتحاد موسمين حقق خلالهما لقب كأس خادم الخرمين الشريفين قبل أن ينتهي تعاقده دون أن يجدد له.

وانضم الأنصاري الموسم الحالي إلى نادي الفيصلي لمدة موسم واحد فقط، ويقدم مستويات أكثر من رائعة مع الفريق الذي يحتل المركز السادس على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

واقترب الاتحاد من ضمان البقاء في دوري المحترفين السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة من 28 مباراة في المركز الحادي عشر، مع بقاء مباراتين على نهاية المسابقة.