تعرف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية والعربية عدة لقاءات برسم الدوريات المحلية في إسبانيا وفرنسا والسعودية والمغرب ومصر والإمارات نستعرض أبرز نتائجها:

الدوري الإسباني

فرط ديبورتيفو ألافيس في تقدمه 2-0 أمام بلد الوليد ليتعادل 2-2 في افتتاح الجولة 33 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وظل ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن بـ46 نقطة قريبا من المراكز المؤهلة للمسابقات القارية، فيما ظل بلد الوليد في المركز 18 أولى مراكز النزول لدوري الدرجة الثانية.

الدوري الفرنسي

استعاد أولمبيك ليون توازنه وحقق الفوز على أنجيه 2-1 في لقاءات افتتاح الجولة 33 من الدوري الفرنسي ليبقى في المركز الثالث المؤهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ديجون 3-2 على رين ليبقي على حظوظه في البقاء حيث يحتل المركز 18 بفارق 4 نقط عن مراكز الخلاص.

كأس دوري الأمير محمد بن سلمان

حقق الأهلي فوزا صعبا على الوحدة 3-2 في لقاء برسم الجولة 28 من الدوري السعودي ليصل للنقطة 49 ويصعد للمركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة مع التعاون الذي لعب لقاء أقل.

وأبقى الباطن على حظوظه في البقاء بعد فوز مثير على القادسية 2-0 ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويبقى في المركز 15 بفارق نقطتين عن الخاسر الذي يتواجد في المركز 14.

وفاز الرائد 5-1 على أحد الذي نزل لدوري الدرجة الأولى ليبتعد عن صراع البقاء بشكل نهائي.

الدوري المصري الممتاز

تعادل الاتحاد السكندري مع مصر المقاصة سلبيا وفاز المقاولون العرب على الإنتاج الحربي 2-1 في لقاءات برسم الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

كما فاز الجونة 2-0 على طلائع الجيش وسموحة على الداخلية بنفس النتيجة.

دوري الخليج العربي الإماراتي

صعد الجزيرة للمركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام شباب أهلي دبي رغم تعادله مع دبا الفجيرة 2-2 في لقاء برسم الجولة 21 من الدوري الإماراتي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر الشارقة.

وفاز النصر على الإمارات 3-1 وتعادل عجمان سلبيا أمام اتحاد كلباء في باقي نتائج اليوم.

الدوري المغربي

خسر الكوكب المراكشي 1-0 أمام أولمبيك خريبكة في افتتاح الجولة 25 من الدوري المغربي للمحترفين لتتعقد وضعيته في مؤخرة الترتيب حيث يحتل المركز 15 بـ22 نقطة، فيما صعد الفائز للمركز الثامن بـ31 نقطة.