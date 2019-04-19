النادي الأهلي يتخطى الوحدة بالدوري السعودي وينعش آماله في التأهل لدوري أبطال آسيا (فيديو)

استعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 3-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المرحلة الـ 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنعش الأهلي آماله في الحصول على مركز آسيوي عقب فوزه على ضيفه الوحدة، واحتلاله المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي.

وتقدم السوري عمر السومة لصالح الأهلي بسهولة في الدقيقة 17 بعدما حول عرضية زميله دجانيني تافاريس بقدمه في شباك الوحدة.

وواصل الأهلي هجومه، وتمكن لاعبه الروماني نيكولاي ستانسيو من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45+2 بعد تلقيه تمريرة من زميله دجانيني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وخلال الشوط الثاني لم يتوقف هجوم الأهلي، ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 47 بعدما حوّل عرضية زميله سلمان مؤشر برأسه في شباك الوحدة.

وتحسن أداء الوحدة، حيث تمكن لاعبه الفنزويلي رومولو أوتيرو من تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 71 عن طريق ركلة جزاء، ثم أحرز الكونغولي كابونو كاسونغو الهدف الثاني عند الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، وبقي الوحدة على رصيده السابق 39 نقطة في المركز السابع.

الهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 17

الأهلي 1 : 0 الوحدة#الأهلي_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/CrokBJFMI9 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ أبريل ٢٠١٩

الهدف الثاني لنادي #الأهلي سجله اللاعب نيكولا ستانسيو في الدقيقة 46

الأهلي 2 : 0 الوحدة#الأهلي_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/GtuhgGOsUO — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ أبريل ٢٠١٩

الهدف الثالث لنادي #الأهلي سجله اللاعب عمر السومة في الدقيقة 47

الأهلي 3 : 0 الوحدة#الأهلي_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/LzK0Uthqah — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ أبريل ٢٠١٩

الهدف الأول لنادي #الوحدة سجله اللاعب اوتيرو في الدقيقة 71

الأهلي 3 : 1 الوحدة#الاهلي_الوحدة#دوري_بلس pic.twitter.com/Ds2wbpMiYv — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٩ أبريل ٢٠١٩