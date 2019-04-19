رسميًا.. نادي الاتفاق السعودي يقيل مدربه سيرخيو بيرناس (صورة)

قال نادي الاتفاق السعودي اليوم الجمعة، إنه أقال مدربه الإسباني سيرخيو بيرناس، بعد تعثر الفريق أمام منافسه الاتحاد، في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الاتفاق 2/3 أمام الاتحاد أمس الخميس، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 33 في المركز التاسع.

وقال النادي السعودي في بيان على حسابه في موقع ”تويتر“: ”قررت إدارة نادي الاتفاق إلغاء عقد المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس، شاكرة له ما قدّم للفريق خلال الفترة السابقة ومتمنية له التوفيق“.

⚪️ قررت إدارة نادي #الاتفاق إلغاء عقد المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس شاكرة له ماقدم للفريق خلال الفترة السابقة ومتمنية له التوفيق.. pic.twitter.com/hN5nCQj2UB — نادي الاتفاق (@Ettifaq) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وكان الاتفاق قد تعاقد مع الإسباني بيرناس، في نوفمبر الماضي، خلفًا للأوروغواياني ليوناردو راموس، بعد نهاية الجولة الـ10 من الدوري السعودي.

وفي 16 مباراة للاتفاق تحت قيادة بيرناس فاز الفريق في 4 مباريات فقط، وتعادل 6 مرات، وخسر في 6 كذلك، كما ودع الفريق من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال، بنتيجة 2/3.

ويلتقي الاتفاق مع الهلال ثم الأهلي، في آخر جولتين له في الدوري السعودي.