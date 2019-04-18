ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي النصر على الفتح وتخطي الاتحاد للاتفاق (صورة)

انتفض نادي النصر وسحق ضيفه الفتح بخمسة أهداف، في المواجهة التي جمعت الفريقين، يوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل للنصر المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقتين ”27، 55″، والنيجيري أحمد موسى “ 79،38″، والبرازيلي جوليانو ”45+4“.

وارتفع رصيد النصر إلى 64 نقطة، في المركز الأول، بانتظار ما تسفر عنه مواجهة الهلال والتعاون المؤجلة إلى 29 مارس الجاري بذات الجولة، بينما بقي الفتح عند 35 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، واصل نادي الاتحاد انتصاراته، وحقق الفوز الثالث على التوالي للمرة الأولى هذا الموسم، على حساب ضيفه الاتفاق 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ”الجوهرة“.

وقفز الاتحاد إلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة، وبات على مقربة من الابتعاد عن مراكز الخطر، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: