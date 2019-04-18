إيقاف شايع شراحيلي مدة عام بسبب المنشطات

قررت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، اليوم الخميس، إيقاف شايع شراحيلي، لاعب نادي القادسية، لمدة عام كامل بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

وقالت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في بيان، إنها أوقفت شراحيلي لانتهاكه لأنظمة الرقابة على المنشطات (عناصر محظورة)، بعد أن تم سحب عينة اللاعب في مباراة فريقه أمام النصر في دوري المحترفين السعودي، حيث ثبت وجود مادة ”amphetamine“، المحظورة رياضيًا أثناء المنافسات الرياضية وفقًا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات WADA..

وأضاف البيان أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ إصدار القرار، استنادًا للمادة 13 من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات في الرياضة.

ويعود تاريخ المباراة إلى 6 فبراير الماضي، حيث فاز النصر 3/1 على القادسية، ولعب شايع شراحيلي أساسيًا، وغادر الملعب في الدقيقة 55.

يشار إلى أن القادسية يملك 27 نقطة من 27 مباراة ويحتل المركز الرابع عشر من أصل 16.