موجز أخبار الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والأندية السعودية

أقال الأهلي السعودي مديره الفني الأوروغواياني خورخي فوساتي بعد يومين من الخسارة أمام منافسه المحلي الهلال بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال ونحو شهرين من توليه المسؤولية.

وقال الأهلي إنه أنهى تكليف فوساتي بعد نحو شهرين من تعيينه وسيتولى القيادة يوسف عنبر حتى نهاية الموسم وسيبدأ بقيادة قطب جدة أمام الوحدة يوم الجمعة ضمن الجولة 28 للدوري السعودي.

وكان الأهلي يحتل المركز الثالث عند تعيين فوساتي خلفًا للأرجنتيني بابلو جيدي في فبراير/ شباط الماضي لكن الفريق تراجع للمركز الخامس حاليًا.

وخاض الأهلي 15 مباراة مع فوساتي في كافة المسابقات فاز في ست وخسر في سبع وتعادل مرتين وسجل 22 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

وبات المدير الفني الأوروغواياني المدرب رقم 18 الذي يرحل عن الدوري السعودي هذا الموسم وسيبدأ عنبر مهمته بلقاء الوحدة يوم الجمعة.

وقاد فوساتي، الذي سبق له تدريب الشباب السعودي وعمل لوقت طويل في قطر والإمارات، الأهلي في ثماني مباريات بالدوري السعودي وحقق ثلاثة انتصارات مقابل أربع هزائم وتعادل واحد.

كما يتذيل الأهلي مجموعته حاليا بدوري أبطال آسيا بثلاث نقاط من ثلاث مباريات رغم أنه يبتعد بنقطتين فقط عن الصدارة.

وكانت بطولة كأس زايد فرصة ثمينة للأهلي للتتويج بلقب هذا الموسم خاصة بعد خروجه من كأس ملك السعودية من دور الستة عشر.

نهائي عربي

وفي مدينة العين الإماراتي يلتقي الهلال السعودي مع النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للعرب حيث أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب الزعيم أن الفوز سيريح فريقه وسيدفعه لإكمال مشواره في كافة البطولات الأخرى التي ينافس فيها.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء ”بالنسبة للمواجهة، فإنها تعتبر تتويجا كبيرا لمشوارنا. لن نفرح إلا بتحقيق الانتصار بعد أن تنقلنا وسافرنا وتعبنا كثيرا ولن يكتمل هذا المجهود إلا بالانتصار“.

وأضاف ”لكننا لن نصبح أبطالا إلا عندما نلعب عند أعلى المستويات. تحقيق هذه الكأس سيريحنا وسيساعدنا على إكمال المشوار في بقية البطولات“.

وتابع ماميتش ”سنواجه فريقا قويا استطاع أن يقصي فرقا كبرى. النجم فريق معروف ويلعب بشراسة عالية. لابد أن نأخذ بكل العوامل التي تساعدنا في المباراة ويجب على فريقي عدم تعقيد اللعب“.

الصراع يستمر

وتنطلق الجولة 28 من الدوري السعودي يوم الخميس حيث يستضيف الاتحاد فريق الاتفاق في إطار سعيه للنجاة من الهبوط.

وسجل الاتحاد هدفين على الأقل في آخر خمس مباريات في الدوري آخر مرة حقق سلسلة أطول ضمن موسم واحد كانت بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2010.

وفي اليوم نفسه يستضيف النصر فريق الفتح في سعيه لاستعادة القمة في غياب الهلال المشغول بنهائي كأس زايد لكن سيواجه ”العالمي“ صعوبات كبيرة أبرزها احتمالية غياب هدافه المغربي وهداف الدوري عبدالرزاق حمد الله الذي يعاني من آلام في مفصل قدمه، ولم يتدرب مع الفريق وكذلك مواطنه نور الدين أمرابط الذي تأكد غيابه عن المباراة للإصابة.