محمد بن فيصل: يبدو أن نادي الهلال ليس سعوديًا (فيديو)

عاود رئيس نادي الهلال السعودي، الأمير محمد بن فيصل تصريحاته المثيرة، قبل ساعات من مباراة فريقه أمام النجم الساحلي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال الرئيس الهلالي في تصريحات لفضائية ”أبوظبي“: ”نشكر الاتحاد السعودي الذين لم يقصر معنا، وأعتقد أن ⁧الهلال⁩ ليس ناديًا سعوديًا في نظرهم“.

وأضاف: ”واجهنا ضغطًا لم يحدث مع فريق آخر، في أسبوعين لعبنا 6 أو 7 مباريات تقريبًا.“

”عانينا كثيراً من الضغط في الأيام السابقة“

الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي #الهلال: فريقنا مجهد بسبب السفر ودافعنا الكبير هو أننا نمثل السعودية في النهائي#الهلال_النجم_الساحلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/Xe3d0r5d0G — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ١٧ أبريل ٢٠١٩

ويدخل نادي الهلال السعودي مواجهة النجم الساحلي في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال بمعنويات مرتفعة بعد استعادة صدارة الدوري المحلي، بينما يأمل منافسه التونسي بأن يكلل مسيرته باللقب الذي ينقص خزائنه.

واستعاد الهلال صدارة الدوري المحلي بعد فوزه على الأهلي 1-صفر في جدة وخسارة النصر 3-2 على أرضه أمام الاتحاد، ثم كرر فوزه على قطب جدة بركلات الترجيح عقب خسارته 1-صفر في إياب قبل نهائي كأس العرب أمس الأحد، وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب في الرياض.

ولم يخسر الهلال طوال مشواره في البطولة، واهتزت شباكه مرة واحدة كانت في مباراة الإثنين أمام الأهلي.

وتأجلت مباراة الهلال والتعاون ضمن الجولة 28 للدوري المحلي إلى 29 أبريل/ نيسان الحالي، بينما تنطلق الجولة بعد غدٍ الخميس.