رامون دياز يغازل نادي الهلال السعودي: أنا رهن إشارة الهلاليين حال طلبوا عودتي (فيديو)

غازل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الحالي لنادي بيراميدز المصري والسابق للهلال السعودي، جمهرو ”الزعيم“، مشيد بتجربته مع ”الموج الأزرق“.

وقال دياز في حواره مع برنامج ”صدى الملاعب“، حال عرض عليه العودة لقيادة الهلال: ”من هو المدرب الذي لن يتنمى تدريب فريق مثل الهلال، حاليا أنا ملتزم بمشروع واعد وطموح في بيراميدز، أما بعد ذلك لا داعي أن أقول أنا رهن إشارة الهلاليين“.

وأضاف: ”تجربتي مع الهلال فريدة من نوعها الجو العام وعلاقتنا مع اللاعبين والإدارة كانت ممتازة وانعكس هذا على اللاعبين وقدموا أفضل ما لديهم وهذا لا يتحقق كثيرا في الحياة، وأنا سعيد جدا أن الجماهير لا زال تذكرني بخير“.

رامون دياز : انا تحت رهن إشارة الهلاليين للعودة للهلال ???? pic.twitter.com/VMCVIRLZn6 — ملقوف الهلالي (@Malgoof_212) April 16, 2019

وعن الفارق بين الكرة السعودية والمصرية، أشار: ”كرة القدم السعودية تعتمد على المهارة والأداء التكتيكي داخل الملعب، ولكن الكرة المصرية تمتاز بالسرعة والقوة واللياقة العالية“.

وعن فشل تجربته مع نادي الاتحاد السعودي، قال: ”السر في تألقي مع الهلال هو أن الفريق كان يملك مجموعة جيدة من اللاعبين ونجوم لديها مستوى ذهني عالي، ولكن الاتحاد كان الوضع مختلفا تماما الفريق جديد كليا ويحتاج لإعادة بناء واختيارات الأجانب لم تكن موفقة“.

الجزء الأول من حوار الصدى الحصري مع دياز

رامون دياز : أسعى للفوز بالدوري المصري مع بيراميدز ولهذا السبب نجحت مع الهلال ولم أوفق مع الإتحاد#صدى_الملاعب pic.twitter.com/7WVC3aotO5 — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) April 16, 2019

وعن رأيه في السوري عمر خربين، لاعب الهلال والمعار إلى بيراميدز، قال: ”خربين لديه مهارات تميزه عن الأخرين، فوزه بلقب أحسن لاعب آسيوي كان عن جدارة واستحقاق وأنتظر تألقه مع بيراميدز كما كان في الهلال، وهو أيضا شخص طيب“.

رامون دياز، هو مدرب أرجنتيني مواليد أغسطس 1959، شغل مركز المهاجم وقت كان لاعبا، وتواجد بالعديد من الأندية في أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتُعد أبرز الأندية التي لعب لها دياز ريفير بليت الأرجنتيني، ونابولي وفيورنتينا والإنتر في إيطاليا، بجانب موناكو الفرنسي.

وشهدت مسيرة دياز التدريبية التي بدأت عام 1995، قيادته لعدد من الأندية أبرزهم ريفيربليت وسان لورينزو واندبينتدتي في الأرجنتين، بجانب منتخب باراغواي.

تجربة دياز الأولى بالشرق الأوسط كانت عن طريق الهلال السعودي، في الفترة بين موسم 2016 وحتى 2018، وتحديدا يوم 13 من شهر أكتوبر عام 2016، بعدما تولى قيادة الفريق خلفا للمدير الفني الأوروجواياني جوستافو ماتوساس.

وقاد دياز فريق الهلال في 65 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 42 لقاء، وتعادل 17 مرة، وخسر 6 مباريات فقط، وسجل لاعبو الهلال تحت قيادة دياز 126 هدفاً، واستقبلت شباكهم 57 هدفاً.

وتُوج فريق الهلال بثنائية الدوري والكأس مع رامون دياز موسم 2016/2017، ونجح في قيادة الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2017، لكن الفريق خسر اللقب لصالح فريق أوراوا الياباني.

وفي موسمه الثاني مع الهلال، خاض 21 مواجهة بالدوري، فاز في 13 منها وتعادل في 7 وخسر لقاء واحد فقط، سجل لاعبو الفريق 40 هدفاً، في حين تلقت شباك الفريق 20 هدفا، وودع الفريق كأس الملك مبكرا على يد القادسية.

وعجلت نتائج الفريق السلبية بدوري أبطال آسيا، في اتخاذ إدارة الهلال قرارا بإقالة دياز، خاصة بعدما قام آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وقتها بكتابة تغريدة على ”تويتر“ ”بدأت أشك أن دياز يريد الاستمرار“.