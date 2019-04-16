تركي آل الشيخ يعلن إطلاق اسم محمد السادس ملك المغرب على النسخة المقبلة من البطولة العربية

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إطلاق اسم محمد السادس، ملك المغرب، على النسخة المقبلة من البطولة العربية وإقامة النهائي في الرباط.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، والذي نشر صورة له رفقة ملك المغرب: ”أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليًا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة، 2020 النهائي في الرباط الغالية“.

أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه … ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية ????????❤️ pic.twitter.com/4yIvEpslC1 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 16, 2019

وكان آل الشيخ، قد اطلق على كأس البطولة العربية الحالية اسم الراحل الشيخ زايد آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربى لكرة القدم، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى ”تويتر جاء فيها: أعلن معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركى بن عبد المحسن آل الشيخ عن إطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها ”بطولة كأس زايد للأندية الأبطال“ ولنسخة واحدة.

ويقام نهائي البطولة الحالية بين فريقي الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي يوم الخميس المقبل في الإمارات، في استاد هزاع بن زايد.