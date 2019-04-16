تعرّف على مواعيد مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (صورة)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأصدرت اللجنة بيانًا أشارت فيه إلى أن مباراة الهلال والتعاون ستقام يوم 26 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وستقام مباراة الاتحاد ضد النصر يوم 27 من الشهر نفسه بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة الهلال والتعاون التي تقام ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليوم 29 أبريل.