نادي الهلال السعودي يطيح بالأهلي ويضرب موعدًا مع النجم الساحلي في نهائي كأس زايد (فيديو)

أطاح نادي الهلال السعودي بمواطنه النادي الأهلي بركلات الترجيح (3/2)، الإثنين، ليتأهل إلى المباراة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال.

وعلى ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 1/0، سجله التشيلي باولو دياز بضربة رأس، في الدقيقة 18، مستغلًا كرة عرضية من سلمان المؤشر.

والهدف الذي تلقاه الهلال أمام الأهلي اليوم هو الأول الذي يستقبله الزعيم في البطولة، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات سابقة، بعد أن فاز 1/1 مرتين، و4/0 و2/0 و3/0 وتعادل سلبيًا في مباراة وحيدة.

وفشل الفريقان في تسجيل أي هدف فيما تبقى من الشوط الأول والثاني، ليتجها إلى الركلات الترجيحية، التي ابتسمت للهلال.

وسجل للهلال محمد البريك، وبافيتيمبي غوميز، ونواف العابد، في حين أضاع محمد الشلهوب وكارلوس إدواردو.

وسجل للأهلي عمر السومة ونيكولاي ستانسيو، في حين أضاع باولو دياز، وحسين المقهوي، ومهند عسيري.

وتواجه الهلال والأهلي 4 مرات الموسم الحالي، إذ فاز الهلال 4/3 في مباراة الدور الأول في الدوري السعودي في ديسمبر الماضي، قبل أن يفوز الهلال مجددًا 1/0 في نصف ذهاب نهائي كأس زايد الشهر الماضي، و1/0 أيضًا في الدوري السعودي قبل أيام، قبل أن يفوز الهلال اليوم بركلات الترجيح.

ويلتقي الهلال في المباراة النهائية مع النجم الساحلي التونسي، يوم الخميس المقبل، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين في الإمارات.