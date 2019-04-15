بداية من 2020.. رالي باريس دكار في السعودية لمدة 5 أعوام (فيديو وصور)

سيكتشف رالي باريس – دكار الشهير قارة جديدة، وبلدًا جديدًا ابتداءً من العام 2020، إذ أعلن المنظمون عن إقامته في المملكة العربية السعودية لمدة 5 أعوام، لتكون القارة الرابعة التي تحتضن الرالي الشهير، بعد أوروبا وأفريقيا ثم أمريكا الجنوبية.

وجاء في حساب الرالي الشهير ”دكار يقدم للمتنافسين فرصة للوقوف أمام امتدادات فريدة، وبيئة لم تعرف من قبل لاختبار إرادتهم وقيادتهم وهداياهم الخاصة في القيادة“.

وقال المدير الجديد للرالي ديفيد كاسترا: ”منذ ذكرياتي الأولى وتجاربي الأولى في دكار لطالما اعتبرت هذا التجمع يحمل في طياته مفهوم الاكتشاف ورحلة نحو المجهول، من خلال الذهاب للمملكة العربية السعودية فهذا الجانب هو ما يسحرني، وأنا متأكد أن نفس الشعور سيؤدي إلى تحفيز كل السائقين المشاركين“.

30 عاماً في أفريقيا.

11 عاماً في أمريكا الجنوبية.

إزاحة الستار عن الفصل الثالث في تاريخ رالي داكار، متجهاً نحو الشرق الأوسط.

تحتضن المملكة العربية السعودية النسخة التالية من رالي داكار.

سيتم بث المزيد من المعلومات حول هذه المغامرة، في يوم 25 أبريل.

# داكار_2020 — DAKAR RALLY (@dakar) ١٥ أبريل ٢٠١٩

3⃣0⃣ years in Africa.

1⃣1⃣ years in South America.

The third chapter in the history of Dakar Rally is opening now… moving to the Middle East.

➡️ Next Dakar will be held in Saudi Arabia ????????

More details about this adventure will be announced on the 25th of April…#Dakar2020 pic.twitter.com/XDzhfvEbDW — DAKAR RALLY (@dakar) ١٥ أبريل ٢٠١٩

???? C’est officiel, le @dakar 2020 partira d’Arabie Saoudite !

David Castera, le nouveau patron du rallye s’explique au micro de France tv sport #Dakar2020 — France•tv sport (@francetvsport) ١٥ أبريل ٢٠١٩

3⃣0⃣ años en África

1⃣1⃣ años en Sudamérica

El tercer capítulo en la historia del Rally Dakar se está abriendo ahora … yendo a Medio Oriente. ➡️ El próximo Dakar se celebrará en Arabia Saudita ???????? Más detalles sobre esta aventura serán anunciados el 25 de abril…#Dakar2020 — DAKAR RALLY (@dakar) ١٥ أبريل ٢٠١٩