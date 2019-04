بداية من 2020.. رالي باريس دكار في السعودية لمدة 5 أعوام (فيديو وصور)

سيكتشف رالي باريس – دكار الشهير قارة جديدة، وبلدًا جديدًا ابتداءً من العام 2020، إذ أعلن المنظمون عن إقامته في المملكة العربية السعودية لمدة 5 أعوام، لتكون القارة الرابعة التي تحتضن الرالي الشهير، بعد أوروبا وأفريقيا ثم أمريكا الجنوبية.

وجاء في حساب الرالي الشهير ”دكار يقدم للمتنافسين فرصة للوقوف أمام امتدادات فريدة، وبيئة لم تعرف من قبل لاختبار إرادتهم وقيادتهم وهداياهم الخاصة في القيادة“.

وقال المدير الجديد للرالي ديفيد كاسترا: ”منذ ذكرياتي الأولى وتجاربي الأولى في دكار لطالما اعتبرت هذا التجمع يحمل في طياته مفهوم الاكتشاف ورحلة نحو المجهول، من خلال الذهاب للمملكة العربية السعودية فهذا الجانب هو ما يسحرني، وأنا متأكد أن نفس الشعور سيؤدي إلى تحفيز كل السائقين المشاركين“.

3⃣0⃣ years in Africa.

1⃣1⃣ years in South America.

The third chapter in the history of Dakar Rally is opening now… moving to the Middle East.

➡️ Next Dakar will be held in Saudi Arabia ????????

More details about this adventure will be announced on the 25th of April…#Dakar2020 pic.twitter.com/XDzhfvEbDW

— DAKAR RALLY (@dakar) ١٥ أبريل ٢٠١٩