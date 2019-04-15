كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم في كأس زايد

تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي وضيفه الهلال على ملعب ”الجوهرة المشعة“ في مدينة جدة السعودية في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس زايد للأندية العربية.

وحسم الهلال النصف الأول من المواجهة خلال جولة الذهاب جراء الفوز بهدف نظيف سجله الإسباني جوناثان سوريا، ويأتي لقاء الليلة بعد أقل من 72 ساعة من مباراة الفريقين ببطولة الدوري، والتي حسمها الهلال أيضًا يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف أيضًا عن طريق الإسباني ألبرتو بوتيا.

وما زالت مواجهة الأهلي والهلال تحتفظ بالعديد من الأسرار والكواليس المهمة الخاصة بلقاء الإياب في نصف النهائي العربي كخطوة نحو نهائي الأحلام، يوم الخميس المقبل، على ملعب ”هزاع بن زايد“ بالإمارات أمام النجم الساحلي التونسي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والهلال، مساء اليوم الاثنين، في كأس زايد:

الموعد والقناة الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ20:45 مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ 1 بصوت المعلق عامر عبد الله، ويدير اللقاء الحكم المصري جهاد جريشة.

مشوار الفريقين

وصل الأهلي إلى هذه المرحلة بعد مشوار حافل في البطولة، بدأ في دور الـ32 لبطولة كأس زايد بتخطي عقبة المحرق البحريني عقب التغلب بنتيجة 2-0، 3-0 ثم أطاح بنظيره وفاق سطيف الجزائري في دور الـ16 بعد الفوز بالجزائر بهدف نظيف ثم التعادل بالسعودية بهدف لكل منهما.

وفي دور الثمانية، تخطى الأهلي نظيره الوصل الإماراتي بعد التعادل ذهابًا بالإمارات بنتيجة 2-2 ثم فاز بالسعودية بنتيجة 2-1 قبل الخسارة في ذهاب نصف النهائي أمام الهلال بهدف نظيف.. وخاض الأهلي 7 مباريات فاز 4 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة كما سجل 11 هدفًا واستقبل 5 أهداف.

وقدم الهلال مسيرة رائعة بالبطولة حتى الآن بعدما أطاح بالشباب العماني في دور الـ32 بنتيجة 1-0 ذهابًا وإيابًا ثم تخطى عقبة النفط العراقي بنتيجة 4-0 و2-0 في دور الـ16 وعبر عقبة الاتحاد السكندري المصري في دور الثمانية بعد الفوز ذهابًا بثلاثية دون رد وتعادلا دون أهداف إيابًا، وفاز على الأهلي في ذهاب نصف النهائي بهدف نظيف.

وخاض الهلال 7 مباريات فاز في 6 لقاءات وتعادل مرة دون هزيمة، وسجل 12 هدفاً ولم تهتز شباكه خلال مباريات البطولة.. ويعد هداف الهلال بالبطولة النجم الفرنسي بوفاتيمبي غوميز برصيد 4 أهداف، ويبقى هداف الأهلي عبد الرحمن غريب برصيد 3 أهداف.

الهلال والمسيرة الرائعة

يتطلع الهلال لاستكمال مسيرته الرائعة بالبطولة العربية من أجل التأهل للدور النهائي وخاصة مع تخطي عقبة الأهلي في الدوري السعودي بخلاف تفوقه التاريخي في البطولات العربية على الأهلي، لدرجة أنه لم يخسر أمام عملاق جدة في 5 مواجهات سابقة.

وتعادل الفريقان بدوري أبطال العرب 2004 بدور المجموعات وتعادلا بهدف لكل منهما ثم فاز الهلال بثلاثية دون رد، ولعب الفريقان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2005، ثم فاز بنتيجة 3-1 وتعادلا 2-2 بخلاف فوز الهلال في ذهاب نصف النهائي بالنسخة الحالية بهدف نظيف.

وأكد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال، قبل مباراة الأهلي أن فريقه يدخل اللقاء باحثاً عن حسم التأهل للمباراة النهائية موضحاً أن الهلال يدخل أي بطولة بهدف التتويج بلقبها.

ويعاني الهلال من بعض الغيابات المؤثرة على رأسها البيروفي أندريه كاريلو وسلمان الفرج وعبد الله عطيف والإسباني جوناثان سوريا بسبب الإصابة بخلاف عدم قيد الإيطالي سباستيان جيوفينكو والأسترالي ميلوس ديجينيك في القائمة العربية.

ويعول الهلال على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي ومحمد جحفلي أو الإسباني ألبرتو بوتيا حال تعافيه من الإصابة في قلب الدفاع ومحمد البريك وياسر الشهراني ظهيري الجنب، بينما يقود خط الوسط محمد كنو وناصر الدوسري وسالم الدوسري ومحمد الشلهوب وهتان باهبري بعد إصابة كاريلو في المران الأخير أمس الأحد، بينما يقود الهجوم الفرنسي غوميز القاطرة البشرية والنجم المميز.

الأهلي وتصحيح المسار

يسعى الأهلي لتصحيح المسار وخطف بطاقة التأهل للدور النهائي عبر بوابة الهلال خاصة أن الفريق لديه أهداف واضحة من أجل تحقيق الفوز وتعويض خسارة الذهاب وأيضاً خسارة المباراة الماضية بالدوري.

ويعاني الأهلي غيابات مهمة أيضاً تؤثر عليه قبل مباراة الهلال على رأسها معتز هوساوي والمصري محمد عبد الشافي والحارس ياسر المسيليم والبرازيلي جوزيف دي سوزا، مع عدم قيد بعض العناصر المهمة مثل: تيسير الجاسم، والبرازيلي أديرلان سانتوس، والتشيلي كلاوديو بايزا.

وأكد الأوروغواياني خورخي فوساتي، المدير الفني للأهلي، قبل اللقاء أن فريقه لا يفكر سوى في تحقيق الفوز على حساب الهلال من أجل تعويض الخسارة في لقاء الذهاب موضحاً أن الأهلي أمامه فرصة مهمة لختام موسمه العربي بالتأهل للدور النهائي والذهاب للإمارات للمنافسة على اللقب.

ويعتمد فوساتي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد العويس وأمامه الرباعي محمد آل فتيل وسعيد المولد والتشيلي باولو دياز وعبد الباسط هندي للدفاع ونوح الموسى وسليمان المؤشر وحسين المقهوي والروماني نيكولاي ستانسيو للوسط والسوري عمر السومة ولاعب الرأس الأخضر دغانيني تافاريس للهجوم.

وقال أسامة نبيه، المدير الفني السابق لفريق الكوكب السعودي، لـ“إرم نيوز“، إن الهلال تنتظره مهمة صعبة ولكنه نظرياً يبدو الأقرب للتأهل لأكثر من سبب أولها التفوق المعنوي على حساب الأهلي بجانب أن الهلال لديه نجم قوي وهو الفرنسي غوميز بجانب عناصر الخبرة مثل سالم الدوسري.

وأشار إلى أن الأهلي لديه قدرات هجومية مميزة في وجود السومة وتافاريس بجانب دور صانع الألعاب ستانسيو، موضحاً أن المباراة ستكون صعبة خاصة أنها مؤهلة للدور النهائي.