نادي الاتحاد السعودي يتجه لتجديد عقد مدربه لويس سييرا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تتجه لتجديد عقدها مع المدرب الحالي لويس سييرا لمدة موسم جديد لضمان تحقيق الاستقرار الفني مع الفريق.

وحصد التشيلي خوسيه سييرا، 13 نقطة من أصل 15 لفريقه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى سييرا الإشراف على الفريق الاتحادي خلفًا للكرواتي سلافن بيليتش المقال من منصبه، ووقتها كان الفريق يمتلك 15 نقطة بعد مرور 21 جولة، ليتمكن المدرب التشيلي من إعادة التوازن إلى الفريق بعدما قاده في 6 مباريات حقق خلالها الفوز 4 مرات وتعادل مرة، وخسر مرة.

وبدأ سييرا مشواره مع الاتحاد بالتعادل مع الأهلي 1ـ1 في لقاء الديربي، وبعدها فاز على الفيحاء بهدفين دون رد، ومن ثم حقق انتصاره الثاني على التوالي للمرة الأولى الموسم الجاري، وكان على حساب الحزم بثلاثية نظيفة، قبل أن تتوقف مسيرة الانتصارات بالخسارة أمام الفيصلي (2-3)، لكن الفريق سرعان ما نجح في استعادة توازنه بفوزه الكبير على الباطن (4-1)، ويحقق الأهم بفوز ثمين على النصر (2-3) وضعه على الطريق الصحيح، وخطا به خطوة مهمة نحو الهروب من خطر الهبوط.

وبات القرار الانسب الأن لإدارة الاتحاد هو سرعة الإعلان عن تجديد عقد سييرا صانع المجد في الموسمين الماضيين، والمدرب الذي قاد الاتحاد للفوز ببطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ومنقذ العميد من الهبوط.

من جهة أخرى، سيغيب عن الفريق ثلاثة من أبرز نجومه حين يلاقي الاتفاق في الجولة الـ28 من المسابقة وهم: سيكو سانوغو وكريم الأحمدي وفهد المولد.

يذكر أن الاتحاد متبقّ له 3 مباريات أمام الاتفاق والفتح وأحد وبحاجة للحصول على خمس نقاط حتى يضمن البقاء.