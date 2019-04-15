هل تقدم نادي الهلال السعودي بعرض رسمي لضم فرجاني ساسي لاعب الزمالك؟

كشف مصدر قريب بإدارة نادي الهلال السعودي عن حقيقة تقدم ناديه بعرض لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك المصري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن ما حدث هو قيام أحد الوسطاء بعرض اسم اللاعب على إدارة الهلال، لكن الوسيط لم يتلق أي رد من إدارة النادي السعودي.

وكانت تقارير سعودية قد أفادت بأن الهلال رصد 3 ملايين دولار نظير التعاقد مع فرجاني ساسي، بعد تألقه بشكل كبير مع الزمالك، علمًا بأنه لعب في وقت سابق للنصر السعودي.

والعرض المقدم للاعب طبقًا للتقارير الصحفية بشكل مضاعف عما يتقاضاه مع الزمالك حاليًا، والذي يصل إلى مليون ونصف مليون دولار فقط، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، وينتظر مسؤولو الهلال أيضًا رد إدارة الزمالك والتعرف على موقفهم.

ويقدم ساسي موسمًا استثنائيًا مع فريق الزمالك الذي ينافس بقوة على بطولة الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية؛ حيث يعد الدولي التونسي نجم الفريق الأول هذا الموسم ومعشوق الجماهير البيضاء.

وسبق أن لعب ساسي في صفوف نادي النصر لمدة نصف موسم، حيث وقع لـ“العالمي“ مطلع عام 2018 عقدًا لمدة 3 مواسم ونصف، وانتقل لنادي الزمالك المصري في صيف 2018، بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة.

كما قال موقع ”الصريح“ التونسي: ”تأكد رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك عن القلعة البيضاء عقب انتهاء الموسم الجاري“، لافتًا إلى أن هناك مستثمرًا خليجيًا تواصل مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية وقدم عرضًا مغريًا لساسي من أحد أندية القمة بالسعودية، وبالفعل رحب اللاعب وإدارة النادي بالعرض.

وأصيب التونسي الدولي خلال فوز الزمالك 1-صفر على حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي، أمس الأحد. وقال أمير مرتضى، المشرف على كرة القدم في النادي، إن التشخيص المبدئي أكد إصابة لاعب الوسط بشرخ في القدم.

وأبلغ موقع الزمالك على الإنترنت: ”سيتم استكمال الفحوص الطبية للاطمئنان على اللاعب“، مضيفًا أنه سيغيب من أربعة إلى ستة أسابيع.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان في وقت لاحق، إن ساسي بحاجة إلى تدخل جراحي سريع من أجل علاج الإصابة.

وأضاف: ”بادرت الجامعة التونسية لكرة القدم بالاتصال بنادي الزمالك المصري حتى يتمكن اللاعب من العودة إلى تونس للتكفل بكامل مراحل العلاج حتى يكون جاهزًا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية“.

وتنطلق كأس الأمم في مصر يوم الـ21 من يونيو/ حزيران.

وتأهل الزمالك إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي بعد تفوقه 1-صفر على حسنية أغادير في النتيجة الإجمالية، لينتظر الفائز من مواجهة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويخوض الزمالك، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن الأهلي المتصدر، مواجهتين مهمتين في الدوري خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ يواجه الإسماعيلي يوم الخميس، قبل أن يلعب ضد بيراميدز صاحب المركز الثالث، يوم الاثنين المقبل.