الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال اليوم في إياب نصف نهائي كأس زايد

يواجه الأهلي نظيره الهلال، مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وانتهى لقاء الذهاب في الرياض بفوز الهلال بهدف دون رد، سجله الإسباني جوناثان سوريانو، لذلك يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين للمرور إلى النهائي، فيما يكفي الأهلي التعادل للصعود.

ويلاقي الفائز من لقاء اليوم، النجم الساحلي التونسي، في النهائي المقرر أن يُلعب في مدينة العين الإماراتية، يوم الخميس المقبل.

اليوم.. الموقعة النارية#الأهلي و #هلال في الكلاسيكو السعودي الكبير

إياب نصف نهائي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال

تغطية خاصة من استاد الجوهرة

استوديو 19:00 بتوقيت الإمارات 18:00 بتوقيت السعودية

المباراة 20:25 بتوقيت الإمارات 19:25 بتوقيت السعودية

مباشرة على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/EXXoA6452L — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 15, 2019

ويدخل الأهلي المباراة بهدف الفوز فقط ولا شيء غيره، لتعويض الإخفاقات الأخيرة في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا بالإضافة للثأر من الهلال الذي استطاع هزيمته 3 مرات خلال الموسم الجاري، كانت الأولى في الدور الأول من الدوري بنتيجة 4-3 ثم في الدور الثاني بمباراة العودة بهدف نظيف، وذهاب نصف النهائي للبطولة العربية بهدف نظيف أيضًا.

ويملك الهلال عدة حظوظ للتأهل للمباراة النهائية، وتأكيد تفوقه ذهابًا، بالفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيله في لقاء اليوم.

ويتطلع الهلال للوصول للنهائي والفوز بالبطولة للمرة الثالثة، حيث يعيش حالة معنوية جيدة عقب عودته لصدارة الدوري السعودي مؤخرًا، وتقدمه عن ملاحقه النصر بنقطتين.

ويواجه الكرواتي زوران ماميتش مشكلة في اختيارات لاعبيه الأجانب، حيث تعرض بوتيا للإصابة أمام الأهلي، وللتو عاد مواطنه سوريانو من صربيا بعد علاج إصابته.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تبدأ المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة 7:25 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ6:25 بتوقيت القاهرة، الـ8:25 بتوقيت الإمارات، وستكون مذاعة على قنوات أبوظبي الرياضية HD، بتعليق عامر عبدالله.