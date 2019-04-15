قبل مواجهة الأهلي والهلال في كأس زايد.. تساؤلات بشأن تعمد زوران ماميتش الخسارة مع ”الزعيم“ (فيديو)

طرح برنامج ”أبطال العرب“ المذاع على فضائية ”أبوظبي الرياضية“، تساؤلات مثيرة للجدل، بشأن مدى تعمد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الخسارة مع الفريق، قبل مواجهة أهلي جدة -مساء اليوم الاثنين- في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية أبطال العرب.

وقال الناقد الرياضي حسن عبد القادر، إن بعض الإعلاميين والمشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا تعمد ماميتش الخسارة مع الهلال، بسبب ارتباطه بعلاقة حتى الآن مع مسؤولي النصر السعودي.

وشدد عبد القادر، على أن التشكيل الذي يعتمد عليه المدرب الكرواتي والتركيبة الفنية للاعبين، تشير إلى صدق الإشاعات التي تتردد بشأن تعمده الخسارة مع الهلال السعودي.

وعلى الرغم من اعتراض النقاد الرياضيين في الاستوديو على حديث عبد القادر، والتأكيد أن هذا الأمر مجرد حديث جماهيري فقط لا غير، إلا أن الأخير أكد ارتباط زوران بعلاقة جيدة مع النصر السعودي، الذي كان يتولى تدريبه في وقت سابق.

وأوضح: ”ليس من المعقول أن يدفع المدرب الظهير الأيمن كظهير أيسر، والعكس، ونقول إنه يسعى للمكسب، هذه الأقاويل ليست من فراغ“.

في حين اعترض الناقد الرياضي محمد عبد الجواد وزميله عادل بطي، على ما قاله حسن عبد القادر، مؤكدين أن تغيير المراكز في الملعب وجهة نظر فنية، لا يمكن أن توحي بتعمد الخسارة، وأنه أمر يحدث من قبل الكثير من المديرين الفنيين في أنحاء العالم كافة.

يذكر أن الهلال فاز على الأهلي في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، ويكفيه التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى نهائي كأس زايد.