نادي الهلال السعودي يغري فرجاني ساسي بـ3 ملايين دولار للرحيل عن الزمالك

دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات شفهية مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ إن المسؤولين في نادي الهلال استفسروا عن إمكانية ضم اللاعب التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف ”الزعيم“.

وتحدث أحد أعضاء الهلال مع وكيل اللاعب خلال الفترة الأخيرة للتعرف على موقفه بشأن الرحيل عن الفريق وقدموا عرضًا له يصل إلى 3 ملايين دولار في الموسم الواحد وبشكل مضاعف عما يتقاضاه مع الزمالك حاليًا والذي يصل إلى مليون ونصف مليون دولار فقط.

ويقدم ساسي مستوى مميزًا مع الزمالك هذا الموسم، حيث انضم إلى الفريق الأبيض قادمًا من صفوف النصر السعودي بعد تجربة احتراف غير موفقة.

وفي حال موافقة اللاعب على العرض سيتم التحدث بشكل رسمي مع المسؤولين في نادي الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب وإنهاء الصفقة.