ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة النصر من الاتحاد (صورة)

فقد نادي النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد الخسارة اليوم السبت، من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وانفرد الهلال بالصدراة برصيد 63 نقطة حصيلة خوض 27 مباراة حقق خلالها 19 فوزًا و6 تعادلات وتلقى خسارتين.

وقطع الاتحاد خطوة كبيرة نحو البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد الفوز 3-2 على النصر، لكن غريمه الهلال سيحتفل بهذه النتيجة بعدما انتزع القمة قبل ثلاث جولات من النهاية اليوم السبت.

وتقدم الاتحاد في الشوط الأول بهدفي ألكسندر بريوفيتش، لكن عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري أدرك التعادل بهدفين متتاليين في الشوط الثاني.

ووسط هجمات متبادلة أحرز فهد المولد هدف الانتصار للاتحاد في الدقيقة 88، لينقلب شكل المنافسة على اللقب ويحرم النصر من استعادة الصدارة بعد فوز الهلال 1-صفر على الأهلي أمس الجمعة.

وتجمد رصيد النصر عند 61 نقطة من 27 مباراة، وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر بينما خرج الاتحاد من منطقة الهبوط وبات في المركز 12 برصيد 28 نقطة.

ويعد الهلال أكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري السعودي بإجمالي 15 لقبًا، يليه فريقا النصر واتحاد جدة برصيد 8 ألقاب لكل منهما.

ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة النصر من الاتحاد:

1 – الهلال في المركز الأول برصيد 63 نقطة.

2 – النصر في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

3 – الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

4 – التعاون في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

5 – الأهلي في المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

6 – الفيصلي في المركز السادس برصيد 40 نقطة.

7 – الوحدة في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

8 – الفتح في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

9 – الاتفاق في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

10 – الرائد في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

11 – الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.

12 – الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

13 – الفيحاء في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

14 – القادسية في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

15 – الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

16 – أحد في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.