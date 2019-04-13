تشكيلة مباراة النصر ضد الاتحاد الرسمية في الدوري السعودي

أعلن مدربا النصر والاتحاد تشكيلة فريقيهما للمواجهة المنتظرة، مساء السبت، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

تشكيلة النصر: جونز، الغنام، مايكون، برونو، العبيد، الخيبري، بيتروس، جوليانو، أحمد موسى، الجميعة، حمدالله.

فيما جاءت تشكيلة الاتحاد: القرني، العمار، داكوستا، عسيري، جوناس، سانوغو، الأحمدي، فيلانويفا، المولد، رومارينهو، بيرجيوفيتش.

وستكون مباراة اليوم صراعًا قويًا بين النصر والاتحاد، حيث يطمح الأول في الفوز والحصول على النقاط الثلاث من أجل استعادة صدارة الدوري السعودي من نادي الهلال.

أما نادي الاتحاد فيحتاج إلى الفوز للوصول إلى النقطة رقم 28 والابتعاد عن مناطق الهبوط والدخول رويدًا رويدًا إلى المناطق الدافئة في بطولة الدوري.

وفي حال تمكن نادي الاتحاد من الفوز سيصعد إلى المركز الثاني عشر في جدول المسابقة، بينما إذا نجح نادي النصر في الفوز فسيصعد إلى المركز الأول.

يذكر أن ظروف النصر والاتحاد حاليًا تُشبه كثيرًا مباراة الدور الأول بين الفريقين، حيث كان النصر وصيفًا ويسعى للفوز على العميد لتقليص الفارق مع المتصدر فريق الهلال، بينما أراد فريق الاتحاد الفوز للابتعاد عن مناطق الهبوط.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز النصر على الاتحاد في مدينة جدة بهدفين مقابل هدف للعالمي.