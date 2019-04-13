هل يرفع حسين عبدالغني نجم النادي الأهلي السعودي دعوى قضائية ضد الإعلامي سلمان المطيويع؟

كشفت مصار إعلامية عن اعتزام حسين عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السعودي، في رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي سلمان المطيويع بسبب تغريدة.

وتعرض عبدالغني إلى انتقادات شديدة وقوية، وذلك بعد تعمده الدهس على قدم اللاعب الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع نادي الهلال خلال لقاء الفريقين بالأمس في الجولة الـ27 من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان ألبرتو بوتيا قد شارك في مباراة الهلال والأهلي، وأحرز هدف الفوز لفريق الهلال في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وأبدت الجماهير الهلالية غضبها الكبير بسبب قيام حسين عبد الغني بالدهس على قدم بوتيا بقصد واضح والغرض منه كان إصابة المدافع الإسباني، حيث انتشر فيديو دهس عبد الغني لقدم بوتيا بسرعة الصاروخ عبر تويتر.

وعلّق الإعلامي سلمان المطيويع على هذا الفيديو قائلًا: هذا حسينوه .. وهذي خلاقينه، اسمع كلامه يعجبني .. اشوف افعاله استغرب .. ضرب بوتيا بعد الهدف .. ومشاكل مع قوميز .. غريب جدا يا كابتن، لا جديد … حتى في هذا العمر و الخبرة.

" هذا حسينوه .. وهذي خلاقينه "

اسمع كلامه يعجبني .. اشوف افعاله استغرب .. ضرب بوتيا بعد الهدف .. ومشاكل مع قوميز .. غريب جدا يا كابتن !

لا جديد … حتى في هذا العمر و الخبرة !! pic.twitter.com/le8cwukGp9 — #سلمان_المطيويع (@mutaiwee) April 12, 2019

من جهته، خاطب المحامي عبدالرحمن اللاحم، وزير الإعلام تركي الشبانة مطالبًا باتخاذ الإجراءات الانضباطية تجاه المطيويع، حيث قال: ”هذا الإنسان؛ مقدم برنامج في قناة رسمية يا معالي الوزير، ومحتوى هذه التغريدةالمسيئة لا حاجة لأن يُشرح لك لأنك صاحب صنعة، هؤلاء المتعصبون يفترض ألا يُمكنوا من الشاشة من أجل رياضة نقية طاهرة لا تدنسها ميول مثل هذا الإنسان، ‏حسين عبدالغني؛ قيمة وطنية لا يستحق هذه الكلام“.

هذا الانسان ؛مقدم برنامج في قناة رسمية يامعالي الوزير @TurkiAlshabanah ومحتوى هذه التغريدةالمسيئة لا حاجة لأن يُشرح لك لأنك صاحب صنعة.

هؤلاء المتعصبون يفترض الا يُمكنوا من الشاشة من أجل رياضة نقية طاهرة لا تدنسها ميول مثل هذا الانسان.

حسين عبدالغني؛ قيمة وطنية لا يستحق هذه الكلام https://t.co/4Vnp6HgE25 — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 13, 2019

وكان نادي الهلال فاز على الأهلي بهدف دون رد، ليصعد الفريق الهلالي لصدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.