القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

يحل الاتحاد ضيفًا على منافسه نادي النصر في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد الملك فهد.

وتنقل المباراة على قناتي KSA SPORTS 1 بصوت فارس عوض، وDawri Plus 1 بصوت جعفر الصليح.

وتقام المباراة الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت القاهرة.

وحصد النصر 61 نقطة من 19 فوزًا و4 تعادلات و3 خسائر، ويحتل المركز الثاني، لكن، يمكنه انتزاع الصدارة حال فوزه بالنقاط الثلاث.

في المقابل، حصد الاتحاد 25 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

وحقق الاتحاد فوزًا وحيدًا في آخر 10 مباريات جمعته مع النصر في جميع المسابقات، وتعادل مرة، وخسر 8 مرات.

وبعد هذه المباراة تتبقى 3 مباريات لكل فريق في الدوري السعودي، حيث يلعب النصر مع الفتح والحزم والباطن، في حين يلعب الاتحاد مع الاتفاق والفتح وأحد.

وحقق الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات، آخرها موسم 2008/2009، في حين حقق النصر اللقب 7 مرات، آخرها موسم 2014/2015.