موعد مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي

يستضيف نادي النصر منافسه الاتحاد اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتقام المباراة الساعة 18:50 بتوقيت مكة المكرمة، 17:50 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي KSA SPORTS 1 بصوت فارس عوض، وDawri Plus 1 بصوت جعفر الصليح.

ويملك النصر 61 نقطة في المركز الثاني، وسيستعيد الصدارة من الهلال حال فوزه على الاتحاد، في حين يملك الاتحاد 25 نقطة في المركز الرابع عشر، ويسعى لمواصلة مسيرته لتجنب الهبوط.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1، ويلتقي الفريقان مجددًا يوم 27 أبريل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحقق النصر 8 انتصارات في آخر 10 مباريات جمعته مع الاتحاد في جميع المسابقات، في حين فاز الاتحاد مرة وحيدة، وتعادلا في مرة.

وأعلن الاتحاد، الأربعاء، إصابة عبدالرحمن الغامدي بالتواء في مفصل القدم، حيث يحتاج لفترة علاج تمتد لـ14 يومًا. كما يغيب كل من جمال باجندوح وسعود عبدالحميد وغاري رودريغيز، بسبب الإصابة.

وحفزت إدارة النصر، برئاسة سعود آل سويلم، اللاعبين بتسليمهم مكافأة مالية قدرها 220 ألف ريال لكل لاعب، وهي مكافآت الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة أمام الهلال والرائد في الدوري السعودي، وضد الجيل في كأس خادم الحرمين.