تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت عدة ملاعب أوروبية افتتاح جولة جديدة من الدوريات المحلية كما جرت عدة لقاءات برسم الدوريات المحلية في عدد من البلدان العربية نسترض أبرز نتائجها

الدوري الإنجليزي الممتاز

حقق فريق نيوكاسل فوزا مهما على ليستر سيتي 1-0 خارج ملعبه في افتتاح لقاءات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليبتعد بشكل كبير عن صراع البقاء.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي

صعد الهلال لصدارة الدوري السعودي مؤقتا بعد فوز صعبا أمام الأهلي 1-0 برسم الجولة 21، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة مقابل 61 للنصر الذي يلعب غدا أمام الاتحاد.

وهبط فريق أحد لدوري الدرجة الثانية بعد خسارته أمام الفيحاء 3-1 .

وصعد فريق الفيصلي للمركز السادس بعد فوزه على الوحدة 2-1 والذي تراجع للمركز السابع.

وحقق التعاون الفوز أمام القادسية 2-0 ليعزز مركزه الرابع مستفيدا من خسارة الأهلي أمام الهلال.

دوري الخليج العربي الإماراتي

اقترب الشارقة خطوة جديدة في طريق حسم لقب الدوري الإماراتي بعد فوزه على بن ياس 2-1 في لقاء برسم الجولة 20 ليرفع رصيده إلى 50 نقطة ويبقى على فارق 9 نقط عن أقرب منافسيه.

وصعد أهلي شباب دبي للمركز الثاني مؤقتا بعد فوزه خارج ملعبه على الوصل 4-2، فيما حقق دبي الفجيرة فوزا مهما أمام الفجيرة 2-1 والإمارات أمام الظفرة 3-2 في لقاءين يهمان صراع البقاء .

الدوري الفرنسي

عمق فريق نانت أزمة أولمبيك ليون وخرجه لهزيمة جديدة 2-1 في افتتاح لقاءات الجولة 32 من الدوري الفر نسي الدرجة الأولى.

وظل فريق ليون في المركز الثالث برصيد 56 نقطة لكنه مهدد بفقدان فارق 6 نقط عن المركز الرابع في حال فوز سانت إيتيان.

وفي لقاء آخر تعادل ديجون أمام أميان سلبيا في لقاء يهم صراع البقاء.

الدوري الألماني

تعادل نورمبورغ 1-1 أمام شالكة 04 في افتتاح الجولة 29 من الدوري الألماني وهو ما يؤزم وضعية الفريق في مؤخرة الترتيب حيث يحتل المركز قبل الأخير.