موجز أخبار الهلال والأهلي والأندية السعودية

استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي بفوز صعب على مستضيفه الأهلي قمة حضرها نحو 34 ألف متفرج في ملعب الجوهرة المشعة في جدة بينما أصبح أُحد أول الهابطين للدرجة الثانية.

وأحرز الإسباني ألبرتو بوتيا هدف القمة الوحيد بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة رائعة من محمد كنو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول للمباراة التي شهدت طرد الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ليوسف الحربي لاعب الأهلي في الشوط الأول.

وحصل الحربي على الانذار الثاني بعد تدخل عنيف ضد ياسر الشهراني ليغادر الملعب في الدقيقة 38 وبعدها بدقائق يفتتح بوتيا التسجيل ويحرز هدف المباراة الوحيد ليرفع رصيد فريقه إلى 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي سيواجه الاتحاد في قمة أخرى يوم السبت وبعدها ستتبقى ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وانتصر الهلال على الأهلي ذهاباً وإياباً في الدوري لأول مرة منذ موسم 2009/2010 كما أنه أصبح أو فريق سعودي يُحرز 100 هدف في جميع البطولات خلال هذا الموسم.

وجاءت أهداف الهلال كالتالي 62 هدفا في الدوري و18 في كأس خادم الحرمين الشريفين و12 في كأس زايد للأندية العربية الأبطال وخمسة في دوري أبطال آسيا وهدفين في السوبر السعودي وهدف وحيد في السوبر المصري السعودي.

تخفيف الضغط على زوران

وخفف هذا الانتصار من الضغوط الملقاه على الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال عقب تراجع نتائج الفريق ، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أنه في حالة الخسارة أمام الأهلي ستتم إقالة مدرب العين السابق.

وقد اعترف زوران بصعوبة المباراة وأشاد بحارسه عبد الله المعيوف والدفاع خاصة وأن المنافس لم يشكل أي خطورة على مرمى الهلال في الشوط الثاني ، وكذلك أشار إلى أن قرار استبدال البيروفي أندريه كاريلو كان بسبب تراجع مستواه.

وفي باقي مباريات الجمعة واصل التعاون انتصاراته واستقر في المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد فوزه بهدفين نظيفين على القادسية.

وتأكد هبوط أُحد متذيل الترتيب بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الفيحاء ، حيث خاض الفريق 27 مباراة في الدوري خسر 18 واستقبلت شباكه 57 هدفًا هذا الموسم.

وحول الفيصلي صاحب المركز السادس تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف على الوحدة السابع في الدقائق الأخيرة.

قمة النصر والاتحاد

وقبل 24 ساعة على قمة النصر والاتحاد أنهى العالمي المتصدر السابق استعداداه لاستضافة الاتحاد في ختام الجولة 27 من المسابقة على أمل استعادة الصدارة من الهلال.

إذ اختتم النصر تدريباته يوم الجمعة بحضور نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليّل ولاعب الوسط المغربي نور الدين أمرابط.

كما تدرب الاتحاد في استاد الملك فهد بحضور حمد الصنيع نائب رئيس النادي وقد انتظم الفريق في معسكره بالرياض عقب التدريبات.