ترتيب الدوري السعودي بعد فوز نادي الهلال على الأهلي (صورة)

اعتلى نادي الهلال قمة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، وذلك عقب تغلبه على مضيفه الأهلي بهدف نظيف في الجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية.

سجل هدف الفوز والمباراة الوحيد، الإسباني ألبرتو بوتيا في الدقيقة 43.

بذلك، ارتفع رصيد الهلال إلى 63 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أهلي جدة عند 46 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، فاز الفيصلي على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف، ليرتفع رصيد الأول إلى 40 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الأخير عند 39 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي كاملًا: