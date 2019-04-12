نادي الهلال يستعيد صدارة الدوري السعودي ”مؤقتًا“ بفوز عسير على الأهلي (فيديو)

فاز الهلال 1-صفر على الأهلي في قمة محلية مستغلًا طرد يوسف الحربي في الشوط الأول ليصعد مؤقتًا إلى صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة، في ظل صراعه الشرس مع النصر.

ونال الحربي الإنذار الثاني بعد تدخل عنيف ضد ياسر الشهراني ليغادر الملعب في الدقيقة 38.

واستغل الهلال حامل اللقب النقص العددي ليسجل هدف اللقاء الوحيد عبر الإسباني البرتو بوتيا بتسديدة قريبة المدى قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

ورفع الهلال رصيده إلى 63 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الذي سيواجه الاتحاد في قمة أخرى، غدًا السبت، وبعدها ستتبقى 3 جولات على نهاية الموسم.

⚽ الهدف الاول لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب بوتيا في الدقيقة 43

الاهلي 0 الهلال 1 ⁧#الاهلي_الهلال⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

???? شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩

⁦https://t.co/2YNWHZPDM3⁩ pic.twitter.com/qDvSaciTZ6 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ أبريل ٢٠١٩

وفي مباراة أخرى فاز التعاون 2-صفر على القادسية المتعثر بفضل هدفي نيلدو بترولينا، وربيع سفيانين ليستقر في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وتأكد هبوط أحد متذيل الترتيب للدرجة الثانية بعد خسارته 3-1 أمام الفيحاء.

وحوَّل الفيصلي صاحب المركز السادس تأخره إلى فوز 2-1 على الوحدة السابع في جدول الترتيب في الدقائق الأخيرة.