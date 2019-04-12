رسميًا.. نادي أحد أول الهابطين من دوري المحترفين السعودي بعد خسارته أمام الفيحاء (شاهد)

هبط فريق أحد رسميًا إلى دوري أندية الدرجة الأولى، عقب خسارته يوم الجمعة أمام مضيفه الفيحاء 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين خلال أحداث الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

تقدم فريق الفيحاء مبكرًا عندما سجل الكولومبي دانيلو اسبيريلا، بعد دقيقة واحدة من انطلاقة المباراة.

وأضاف الهدف الثاني للفيحاء عند الدقيقة 27.

ولم يتأخر الكولومبي أسبريلا في الدقيقة 39 وأضاف الهدف الثالث للفيحاء.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لأحد، أحرزها المغربي محمد فوزير لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء 3-1.

⚽ الهدف الاول لنادي الفيحاء سجله اللاعب اسبريلا في الدقيقة 1

احد 0 الفيحاء 1 ⁧#احد_الفيحاء⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

???? شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩

⁦https://t.co/qy91WKgWO1⁩ pic.twitter.com/pa6VuEfwAp — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ أبريل ٢٠١٩

⚽ الهدف الثاني لنادي ⁧#الفيحاء⁩ سجله اللاعب عبدالرحمن البركه في الدقيقة 27

احد 0 الفيحاء 2 ⁧#احد_الفيحاء⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩https://t.co/X5GPFFPXyp pic.twitter.com/hzl4T8mBVp — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ أبريل ٢٠١٩

⚽ الهدف الاول لنادي ⁧#احد⁩ سجله اللاعب محمد فوزير في الدقيقة 45

احد 1 الفيحاء 3 ⁧#احد_الفيحاء⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

???? شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩https://t.co/X5GPFFPXyp pic.twitter.com/lbzmbyGbDu — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ أبريل ٢٠١٩

وتعد هذه المرة التاسعة التي يهبط فيها نادي أحد إلى دوري الدرجة الأولى، في حين كانت هذه المرة الأولى التي استطاع فيها أحد البقاء في دوري المحترفين لموسمين متتاليين، بعد انتصاره في مواجهة الملحق الموسم الماضي أمام الطائي بعد انتصاره 7-1 في مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بعد أن كان يهبط مباشرة في ختام كل موسم.