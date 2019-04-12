هدف مباراة الهلال والأهلي.. 1-0 للزعيم (فيديو)

تقدم بوتيا لاعب نادي الهلال السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك الأهلي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ففي الدقيقة 43 قابل بوتيا عرضية زميله وأودع الكرة في شباك الأهلي.

⚽ الهدف الاول لنادي ⁧#الهلال⁩ سجله اللاعب بوتيا في الدقيقة 43

الاهلي 0 الهلال 1 ⁧#الاهلي_الهلال⁩

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان⁩

???? شاهد اللقاء عبر قنوات وتطبيق ⁧#دوري_بلس⁩

⁦https://t.co/2YNWHZPDM3⁩ pic.twitter.com/qDvSaciTZ6 — دوري بلس (@dawriplusksa) ١٢ أبريل ٢٠١٩

ويملك الهلال 60 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، ويسعى لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة من النصر، الذي يلاقي الاتحاد في مباراة قمة غدًا السبت.

في حين حصد الأهلي 46 نقطة، ويحتل المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي.

ويلتقي الهلال والأهلي مجددًا، الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الهلال 1/0، كما أن الهلال فاز 4/3 على الأهلي، في الدور الأول من الدوري السعودي في ديسمبر الماضي، في مباراة شهدت تسجيل النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي 3 أهداف (هاتريك).