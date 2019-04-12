موقع عالمي يصدم جماهير نادي الهلال السعودي بشأن عدد بطولاته (صورة)

صدم موقع ”espn“ العالمي، مشجعي نادي الهلال السعودي، بعدما أعلن عن بطولات الزعيم المعتمدة والمعترف بها والتي كانت أقل بكثير مما يحسبه جماهير النادي.

وكان الموقع يتحدث في تقرير له عن الأندية الأكثر تحقيقًا للبطولات الرسمية المعترف بها في كل قارة من قارات العالم.

وجاء نادي الهلال في المركز الأول على مستوى القارة الآسيوية من حيث تحقيق البطولات برصيد 25 بطولة، فيما جاء النصر في المركز الثاني بـ23 بطولة، ونادي سوون ساموسونغ الكوري الجنوبي في المركز الثالث بعدد 10 بطولات.

وجاءت بطولات الهلال بواقع 15 بطولة في الدوري السعودي، و8 بطولات في كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولتين بدوري أبطال آسيا، علمًا أن النادي السعودي يقول إن بطولاته تصل إلى 58 بطولة.