القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي

يستضيف النادي الأهلي منافسه الهلال، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنقل مباراة الهلال والأهلي على قنوات KSA SPORTS HD 1 وDawri Plus HD 1 وتطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.

وتقام مباراة الهلال والأهلي، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

وتمثل المباراة صراعًا بين الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، والسوري عمر السومة لاعب الأهلي، إذ سجل الأول 19 هدفًا، مقابل 16 للثاني، علمًا أن المغربي عبدالرزاق حمدالله يتصدر قائم الهدافين وفي جعبته 25 هدفًا.

والتقى الهلال والأهلي في 21 مباراة في بطولة الدوري بنظامه الحديث منذ موسم 2008/2009، ويتفوق الهلال بشكل واضح بعد أن حقق الفوز 9 مرات، في حين حقق الأهلي 3 انتصارات فقط، وخيّم التعادل على 9 مباريات.

وشهدت الـ 21 مباراة تسجيل 52 هدفًا، بواقع 32 هدفًا للهلال، و20 هدفًا للأهلي.

ورغم أفضلية الهلال الواضحة في المباريات المباشرة مع الأهلي؛ إلا أن عمر السومة هو الأكثر تسجيلًا للأهداف في مباريات الفريقين برصيد 6 أهداف.