موجز أخبار النصر والهلال والاتحاد والأندية السعودية

انتفض الشباب سريعا واستعاد المركز الثالث في الدوري السعودي بفوزه على الباطن بفضل ثنائية البرازيلي سيباستيان دي فريتاس (سيبا).

وافتتح سيبا التسجيل بتسديدة قوية في الشوط الأول وضاعف التقدم بتسديدة من فوق الحارس في الدقيقة 65 بينما قلص مواطنه كريستيان دا كروز الفارق من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك الشباب 47 نقطة متقدما بنقطة واحدة على التعاون والأهلي في الصراع على المركز الثالث وذلك بعد خسارته الثقيلة الجولة الماضية أمام الأهلي.

وعلى صعيد قمة الهلال والأهلي أعلن ”الزعيم“ تعافي سالم الدوسري من الإصابة ليصبح جاهزا لمواجهة الأهلي قمة بينما تأكد غياب المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو عن قمة جدة للإصابة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة كرواتية إلى أن زوران ماميتش قد تتم إقالته في حال الخسارة أمام ”الراقي“ في ظل تراجع النتائج مؤخرا.

وخسر الهلال أمام الاستقلال الإيراني في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا قبل أيام كما فقد صدارة الدوري السعودي لصالح غريمه التقليدي النصر.

وقالت الصحيفة، إن مجلس إدارة الهلال يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد التعاقد مع مدرب العين السابق؛ بسبب نتائجه التي جعلت الإدارة في مرمى الهجوم الجماهيري العنيف.

من ناحية أخرى يواصل النصر استعداده لمواجهة الاتحاد في قمة اخرى لكن يوم السبت حيث حضر سعود آل سويلم رئيس النادي التدريب الأخير للعالمي استعدادا لمواجهة العميد.

وتمثل المباراة أهمية قصوى للفريقين، إذ يسعى النصر للاحتفاظ بالصدارة بفارق نقطة عن الهلال قبل أربع جولات على النهاية بينما يواصل الاتحاد زحفه للنجاة من الهبوط.

وعن مباراة قمة الاتحاد والنصر قال لؤي ناظر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد إن الفريق على أتم الاستعداد لمباراة النصر يوم السبت، لكنه شدد على أنها مباراة مثل غيرها لكنها تأتي في نهاية الموسم وأهميتها تنبع من سعي الفريق للبقاء في الدوري.