سيباستياو دي فريتاس يقود الشباب للفوز على الباطن والحفاظ على المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي (فيديو)

تغلب نادي الشباب 2/1 على منافسه الباطن، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سيباستياو دي فريتاس هدفي الشباب في الدقيقتين 37، و66، في حين سجل كريسان داكروز هدف الباطن.

وجاء الهدف الأول لسيباستياو دي فريتاس بتسديدة قوية فشل حارس الباطن في التعامل معها، وكانت بعد سلسلة تمريرات بين لاعبي الشباب.

ووقّع سيباستياو دي فريتاس الهدف الثاني في الدقيقة 66، بتسديدة من داخل المنطقة بعد هجمة مرتدة رائعة.

وقلص كريسان داكروز النتيجة إلى 1/2 بهدف في الدقيقة 90+4.

ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 50 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثالث، بفارق 11 نقطة عن النصر المتصدر، و10 نقاط عن الهلال الثاني.

في حين تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى، تعادل الاتفاق والفتح سلبيًا.

ورفع التعادل رصيد الفتح إلى 35 نقطة في المركز الثامن، مقابل 33 نقطة للاتفاق في المركز التاسع (مؤقتًا).

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب : سيباستياو في الدقيقة 37 الباطن 0 : 1 الشباب #الباطن_الشباب pic.twitter.com/bOyW3r33E0 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١١ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الشباب سجله اللاعب : سيباستياو في الدقيقة 66 الباطن 0 : 2 الشباب #الباطن_الشباب pic.twitter.com/dmgorcjhLP — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١١ أبريل ٢٠١٩