أهداف مباراة الشباب والباطن.. 2/1 لرفاق سيباستياو دي فريتاس (فيديو)

وضع سيباستياو دي فريتاس ناديه الشباب في المقدمة، بعدما سجل له الهدف الأول في مباراته مع الباطن، في إطار منافسات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووقع الهدف في الدقيقة 37، بعد سلسلة تمريرات متقنة، حيث مرر أبوبكر سيق تراولي الكرة إلى دي فريتاس، والذي سددها قوية في المرمى.

وأضاف سيباستياو دي فريتاس الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 66.

وسجل كريسان داكروز هدف التقليص للباطن في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

ويملك الشباب 47 نقطة في المركز الثالث، مقابل 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

???? فيديو للهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب سيباستياو في الدقيقة 37 الباطن 0 : 1 الشباب #الباطن_الشباب pic.twitter.com/bOyW3r33E0 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١١ أبريل ٢٠١٩

???? فيديو للهدف الثاني لنادي #الشباب سجله اللاعب : سيباستياو في الدقيقة 66 الباطن 0 : 2 الشباب #الباطن_الشباب pic.twitter.com/dmgorcjhLP — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) ١١ أبريل ٢٠١٩