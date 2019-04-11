إعلامي سعودي: هذا اللاعب يمثل قنبلة موقوتة في نادي الهلال‎ (فيديو)

قال الإعلامي السعودي ناصر الجديع، إن اللاعب حسن كادش يمثل قنبلة موقوتة في نادي الهلال السعودي.

وأوضح ناصر الجديع في برنامج ”الوقت الأصلي“ في الهلال هناك قُنبلة موقوتة مُتمثّلة في حسن كادش، ومع ذلك ما زال يأخذ فُرصته“.

وبحسب ”transfermarkt“ الموقع المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم فإن حسن كادش، البالغ من العمر 26 عامًا، شارك في 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الحالي، بواقع 924 دقيقة، لم يسجل فيها أو يصنع أي هدف.

وواصل الجديع ”في الهلال يعطون الفرصة لسوريانو ولا يمنحون عبدالرحمن اليامي أي فرصة ولا أعلم عن السبب“.

يشار إلى أن الهلال يحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 60 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ويلاقي الهلال منافسه الأهلي غدًا الجمعة في الجولة الـ 27 من الدوري السعودي.

ناصر الجديع لـ #الوقت_الأصلي :

في #الهلال مثلاً يعطون الفرصة لسوريانو ولا يمنحون عبدالرحمن اليامي أي فرصة ولا أعلم عن السبب ،، في الهلال هناك قنبلة موقوتة متمثلة في حسن كادش ومع ذلك ما زال يأخذ فرصته ..#دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان #SBC pic.twitter.com/6CTdUilYWt — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) ١٠ أبريل ٢٠١٩