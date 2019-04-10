هل يتدخل نادي النصر السعودي لخطف البيروفي كاريلو من الهلال؟

كشفت تقارير صحفية عن تلقي البيروفي الدولي أندريه كاريلو، لاعب نادي الهلال السعودي، المعار من بنفيكا البرتغالي، عرضًا من أحد الأندية السعودية في الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة ”الرياض“ السعودية أن وكيل كاريلو تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية الكبيرة وذلك بجانب عرض الهلال لضمه بشكل نهائي من بنفيكا البرتغالي.

وأشارت التقارير إلى أن وكيل اللاعب لن ينظر في تلك العروض حاليًا وسينتظر إلى نهاية الموسم الجاري ومن ثم يحدد مصير البيروفي سواء من ناحية البقاء في الهلال أو الرحيل لنادٍ آخر.

وبحسب مصادر خاصة، فإن النادي السعودي الذي يبحث ضم اللاعب هو النصر، ما قد يضطر معه لإلغاء عقد أحد محترفيه.

ويقدم كاريلو مستوى مميزًا مع الهلال، ما جعل الإدارة تدخل في مفاوضات مع بنفيكا من أجل ضمه بشكل نهائي حيث ينتهي عقده مع النادي البرتغالي في صيف 2021.

وخاض كاريلو مع الهلال هذا الموسم حتى الآن 24 مباراة بمختلف البطولات حيث سجل 4 أهداف واستطاع أن يصنع 6 أهداف لزملائه.