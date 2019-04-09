موجز أخبار الاتحاد والأهلي والأندية السعودية

تكررت نتائج الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين عندما خسر الهلال وفاز النصر في مباراتي الاتحاد والأهلي يوم الثلاثاء حيث انتصر الأول وخسر الثاني.

وانتصر النصر برباعية مقابل هدف على ضيفه الزوراء العراقي بينما خسر الهلال بهدفين مقابل هدف أمام الاستقلال الإيراني.

وفي جدة وواصل ”العميد“ مستوياته الجيدة في دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه انتصاره الثاني في ثلاث مباريات بدور المجموعات بانتصاره على ضيفه فريق لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جدة.

شهدت المباراة تألق فهد المولد الذي سجل هدفين وتكفل ناصر الشمراني بالثالث الذي افتتح الثلاثية بركلة جزاء حتى نجح البديل المولد في تعزيز النتيجة لكن الضيوف سجلوا هدفين متتالين لتصبح النتيجة 2-2.

لكن المولد رفض أن تنتهي المواجهة بالتعادل حين نفذ ركلة جزاء حاسمة في الوقت بدل الضائع وسجلها ببراعة في المرمى معلناً انتصار ثمين للفريق الاتحادي.

وتقدم الاتحاد للمركز الثاني في المجموعة الثانية بست نقاط من فوزين وخسارة ليدخل مباراة القمة أمام النصر يوم السبت المقبل في الدوري السعودي بمعنويات مرتفعة.

ويرى المولد في تصريحاته عقب المباراة أن هذا الانتصار سيسهم بشكل كبير في دخول فريقه مباراة النصر بمعنويات مرتفعة بهدف الفوز فقط لتعزيز فرص الفريق في البقاء بالدوري.

في المقابل أثبت الشمراني أنه صفقة ناجحة للعميد حيث خاض مباراتين سدد خلالهما مرتين على المرمى بهدفين ليصل إلى معدل تهديفي رائع إذ يسجل هدفا كُل 71 دقيقة ورفع رصيده من الأهداف في دوري الأبطال إلى 31 هدفا.

الأهلي والعقدة الإيرانية

وتلقى الأهلي الخسارة الثانية على التوالي في دور المجموعات ليتراجع لذيل ترتيب المجموعة الرابعة بهزيمته أمام بيروزي الإيراني بهدفين نظيفين بعد أن خسر الجولة الماضية بهدف نظيف أمام باختاكور الأوزبكي الذي تصدر المجموعة بخمس نقاط إثر تعادله مع السد القطري 2-2 بينما قفز بيروزي للمركز الثاني بأربع نقاط متقدما على السد بفارق الأهداف.

ويلتقي الأهلي مع بيروزي مجددا في الثاني والعشرين من أبريل/نيسان الجاري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة.

هذه الخسارة أزالت نشوة الأهلي بانتصاره الكبير على الشباب بالدوري السعودي في الجولة الماضية وستدفعه لخوض مباراة قمة اخرى أمام الهلال يوم الجمعة المقبل بمعنويات متراجعة أمام ”الزعيم“ الذي خسر أيضا في دوري الأبطال.

زوران يدافع عن نفسه

وعقب الخسارة أمام الاستقلال دافع الكرواتي زوران ماميتش عن فريقه بالقول إن الإرهاق سبب الخسارة لأنه أثر كثيرا على اللاعبين.

وقال ”لدينا مباراة مهمة للغاية أمام الأهلي في الدوري نسعى للاستعداد لها بشكل جيد. واجهنا الكثير من المشاكل الدفاعية خلال المباريات السابقة، علينا أن نعمل بشكل جيد في هذا الإطار، لقد استقبلنا هدفين وكان من الصعب العودة في النتيجة“.

ويبدو أن الأندية السعودية كافة تركز على الدوري الذي سينطلق جولته 27 يوم الخميس المقبل في ظل صراع شرس على الصدارة والنجاة من الهبوط.