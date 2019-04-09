كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد السعودي ولوكوموتيف اليوم في دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في واحدة من اللقاءات القوية والمثيرة بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الاتحاد عن تصحيح أوضاعه الآسيوية بعد أن قدم بداية قوية بالفوز على الريان القطري بخماسية ولكنه سقط بالجولة الثانية أمام الوحدة الإماراتي برباعية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد ولوكوموتيف طشقند في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين فريق الاتحاد السعودي وضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على ملعب ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة السعودية في الساعة 20:45 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم التايلاندي سيفاكورن بي دوم.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق سوار الذهب والكأس 7 بصوت المعلق سمير اليعثوبي.

كما أعلن حساب دوري أبطال آسيا عن نقل المباراة على قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على يوتيوب بشكل مجاني للمتابعين في المملكة العربية السعودية.

بإمكان متابعينا في المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة #الاتحاد_لوكوموتيف عبر قناتنا الرسمية في يوتيوب من خلال الرابط ⬇️https://t.co/uxTPU6mWKJ#دوري_أبطال_آسيا@ittihad — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 9, 2019

تاريخ المواجهات

يتساوى الفريقان في الرصيد بثلاث نقاط وهو ما يزيد من اشتعال المواجهة.

وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2016 وتعادلا بنفس النتيجة 1-1 ذهابًا وإيابًا.

انطلاقة سييرا وغياب الجماهير

يعيش نادي الاتحاد انطلاقة كبيرة بعد أن نجح الفريق في الخروج من شبح الهزائم والتعادلات في الدوري وحقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات ولم يخسر سوى في مباراة الفيصلي بنتيجة 3-2 بجانب التعادل في الديربي أمام الأهلي بنتيجة 1-1 في المواجهة النارية التي جمعت بين الفريقين وهو ملخص ما قدمه الفريق بعد عودة مدربه التشيلي لويس سييرا الذي فاز على الريان بخماسية آسيويًا، وخسر أمام الوحدة برباعية بخلاف الفوز على الباطن في كأس الملك.

ويعاني الاتحاد غياب جماهيره لعقوبة انضباطية من الاتحاد الآسيوي من المشاركة السابقة في دوري الأبطال 2016 ، ودعت إدارة النادي الجماهير للحضور إلى مقر النادي لمتابعة اللقاء عبر شاشات عملاقة برفقة لاعبي الفريق المستبعدين من القائمة الآسيوية.

واعترف لويس سييرا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بتأثير هذا الغياب الجماهيري موضحًا أن الاتحاد كان بحاجة لجماهيره وسيلعب لإسعادهم خلف شاشات التليفزيون.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم فواز القرني لحراسة المرمى، وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وأحمد عسيري والأسترالي ماثيو جورمان وزياد الصحفي في خط الدفاع، بينما يقود الوسط جمال باجندوح والإيفواري سيكو سانوجو والتشيلي كارلوس فيلانويفا، بجانب الجناحين فهد المولد وعبد العزيز البيشي وفي الهجوم البرازيلي رومارينهو.

أسلحة طشقند

يملك لوكوموتيف طشقند بعض الأوراق الرابحة بقيادة مدربه أندريه فيودوروف وعلى رأسهم عبدوخاليجوف تيمورخوجا والصربي دوجان دوكيتش.

وقال عمرو أنور، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لإرم نيوز إن الاتحاد يمر بمرحلة مهمة لختام الموسم بشكل جيد، خاصة أنه يسعى لاستكمال المشوار الآسيوي بخلاف البقاء بالدوري وتنتظره مواجهة صعبة أمام النصر.

وأضاف: ”الاتحاد تحسن فنيًا وفرديًا وجماعيًا، وبصمات سييرا واضحة على الفريق بشكل كبير، وأعتقد أن الفوز على بطل أوزبكستان سيكون دافعًا قويًا قبل لقاء النصر بالدوري“.