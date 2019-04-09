قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب تنقل مباراة الاتحاد ولوكوموتيف مجانًا في السعودية

يستضيف نادي الاتحاد السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره لوكوموتيف طشقند الأوزبكي في واحدة من اللقاءات القوية والمثيرة بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويبحث الاتحاد عن تصحيح أوضاعه الآسيوية، بعد أن قدم بداية قوية بالفوز على الريان القطري بخماسية ولكنه سقط بالجولة الثانية أمام الوحدة الإماراتي برباعية.

تقام المباراة بين فريق الاتحاد السعودي وضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على ملعب ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة السعودية في الساعة 20:45 مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية بصافرة الحكم التايلاندي سيفاكورن بي دوم.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق سوار الذهب والكأس 7 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

ويتساوى الفريقان في الرصيد بثلاث نقاط وهو ما يزيد من اشتعال المواجهة.

وسبق أن تقابل الفريقان في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2016 وتعادلا بنفس النتيجة 1-1 ذهابًا وإيابًا.

وأعلن حساب دوري أبطال آسيا عن نقل المباراة على قناة الاتحاد الآسيوي الرسمية على يوتيوب بشكل مجاني للمتابعين في المملكة العربية السعودية.

بإمكان متابعينا في المملكة العربية السعودية مشاهدة مباراة #الاتحاد_لوكوموتيف عبر قناتنا الرسمية في يوتيوب من خلال الرابط ⬇️https://t.co/uxTPU6mWKJ#دوري_أبطال_آسيا@ittihad — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) April 9, 2019

ونقلت مباريات الأندية السعودية منذ انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا عبر قنوات الاتحاد الآسيوي على يوتيوب، بخلاف نقلها على قناتي الكاس وبي إن سبورتس، بعد كسر احتكار بي إن سبورتس لاحتكار قنوات بي إن سبتورتس في السعودية.